На процессе против капитана судна, повредившего эстонский газопровод, произошел неожиданный поворот

Капитан судна Newnew Polar Bear, повредившего газопровод между Финляндией и Эстонией, снова предстал в суде в Гонконге. Прокуроры считают капитана ответственным за повреждение газопровода Balticconnector в октябре 2023 года. В связи с этим ему предъявлено уголовное обвинение в причинении ущерба. Помимо уголовного дела, капитана также обвиняют в нарушении правил безопасности судоходства, передает финская газета Helsingin Sanomat.