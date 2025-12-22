На процессе против капитана судна, повредившего эстонский газопровод, произошел неожиданный поворот
Как сообщает rus.err.ee, капитан китайского судна, повредившего газопровод Balticconnector, признал себя виновным в нарушении правил безопасности судоходства. При этом капитан не собирается признавать себя виновным по уголовному делу, в котором его обвиняют в причинении ущерба.
Капитан судна Newnew Polar Bear, повредившего газопровод между Финляндией и Эстонией, снова предстал в суде в Гонконге. Прокуроры считают капитана ответственным за повреждение газопровода Balticconnector в октябре 2023 года. В связи с этим ему предъявлено уголовное обвинение в причинении ущерба. Помимо уголовного дела, капитана также обвиняют в нарушении правил безопасности судоходства, передает финская газета Helsingin Sanomat.
По данным газеты, капитан намерен признать себя виновным в нарушении правил безопасности, но не в причинении ущерба. Финские СМИ сообщают, что ремонт газопровода Balticconnector обошелся в 35–40 миллионов евро.
Адвокат попросил отложить судебное заседание, чтобы ознакомиться с материалами обвинения и предоставить капитану юридическую консультацию. Судья удовлетворил ходатайство. Следующее заседание назначено на 20 января. После этого станет ясно, останется ли капитан при своем нынешнем решении или юридическая помощь сможет изменить его позицию. Признание вины может смягчить возможное наказание.