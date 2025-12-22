В здравоохранение Латвии вложили более миллиарда евро из фондов ЕС: почему этого все равно мало
За 21 год при поддержке еврофондов латвийское здравоохранение заметно изменилось: больницы получили новые корпуса, обновленные операционные, цифровые решения и первые элементы персонализированной медицины. Но отрасль упирается не только в стены и оборудование: даже при миллиарде евро инвестиций остаются болезненные выборы, дефицит кадров и потребности, которые постоянно обгоняют доступное финансирование.
В основе европейской политики сплочения лежит принцип солидарности - более состоятельные страны поддерживают те государства и регионы, где такие показатели, как внутренний валовой продукт (ВВП) на душу населения, ниже среднего уровня по ЕС. Это ключевая инвестиционная стратегия Евросоюза, направленная на сокращение экономических и социальных различий между регионами и странами-участницами, пишет Tvnet.lv.
Главная цель политики сплочения - уменьшить неравенство и повысить общее благосостояние, а инвестиции в образование и науку считаются одним из самых эффективных инструментов достижения этого результата в долгосрочной перспективе. Вместо того чтобы просто "дать рыбу", ЕС с помощью фондов фактически "учит рыбачить" - развивать навыки, делиться знаниями и создавать среду, в которой Латвия может самостоятельно формировать высокую добавленную стоимость. Латвия присоединилась к Европейскому союзу 1 мая 2004 года, что открыло для страны новые возможности, в том числе в сфере здравоохранения.
Как отметила директор департамента Министерства здравоохранения по фондам ЕС Агнесе Томсоне, за это время Латвия получила из европейских фондов в общей сложности более миллиарда евро инвестиций в здравоохранение и социальное обслуживание. По ее словам, это значительная сумма, однако в период реализации средств не всегда удается развивать все направления, которые следовало бы. Говоря о потребностях отрасли, Томсоне подчеркнула, что финансирование из фондов ЕС распределяется не только в соответствии с отраслевыми планировочными документами и принципами общественного здравоохранения, но и с учетом масштабов больниц, количества коек и пациентов. Существенное значение имеет развитие первичного здравоохранения, амбулаторной и вторичной помощи, а также неотложной медицинской помощи. Несколько лет назад за счет средств фонда оздоровления Минздрав включился в общеевропейский проект по исследованию генов, предусматривающий создание референсного генома латвийской популяции. Он будет использоваться для прогнозирования заболеваний, планирования скринингов, оптимизации лечения и развития науки, а также обеспечит доступ к генетическим и связанным клиническим данным по всей Европе для улучшения исследований, развития персонализированного здравоохранения и более эффективного формирования политики в сфере здравоохранения.