В здравоохранение Латвии вложили более миллиарда евро из фондов ЕС: почему этого все равно мало

Как отметила директор департамента Министерства здравоохранения по фондам ЕС Агнесе Томсоне, за это время Латвия получила из европейских фондов в общей сложности более миллиарда евро инвестиций в здравоохранение и социальное обслуживание. По ее словам, это значительная сумма, однако в период реализации средств не всегда удается развивать все направления, которые следовало бы. Говоря о потребностях отрасли, Томсоне подчеркнула, что финансирование из фондов ЕС распределяется не только в соответствии с отраслевыми планировочными документами и принципами общественного здравоохранения, но и с учетом масштабов больниц, количества коек и пациентов. Существенное значение имеет развитие первичного здравоохранения, амбулаторной и вторичной помощи, а также неотложной медицинской помощи. Несколько лет назад за счет средств фонда оздоровления Минздрав включился в общеевропейский проект по исследованию генов, предусматривающий создание референсного генома латвийской популяции. Он будет использоваться для прогнозирования заболеваний, планирования скринингов, оптимизации лечения и развития науки, а также обеспечит доступ к генетическим и связанным клиническим данным по всей Европе для улучшения исследований, развития персонализированного здравоохранения и более эффективного формирования политики в сфере здравоохранения.