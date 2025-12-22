ФОТО: на Мукусалас заканчивают большой проект за 20 млн евро - променад могут открыть в ближайшие дни
фото: flickr/rigasdome
Променад на Мукусалас почти готов!
LETA

Променад на Мукусалас, который почти год строили как один из крупнейших инфраструктурных проектов Риги, уже завершен и готовится к сдаче: если объект введут в эксплуатацию без задержек, рижане смогут пройтись по обновленной набережной еще до конца декабря.

Работы по перестройке променада на набережной завершились в декабре этого года - в срок, установленный договором о строительстве. Сейчас идет процесс ввода в эксплуатацию.

Как только объект будет сдан в эксплуатацию и исполнитель строительных работ выполнит все обязательства, променад станет доступен публике. Планируется, что это произойдет до конца декабря.

фото: flickr/rigasdome

Как сообщалось, реконструкция набережной на ул. Мукусалас была начата в декабре 2023 года и является одним из крупнейших инвестиционных проектов Рижского самоуправления по восстановлению городской инфраструктуры.

фото: flickr/rigasdome

Во время строительных работ реконструирована набережная ул. Мукусалас протяженностью 2,3 км, укреплена набережная Даугавы, построена пешеходная и велоинфраструктура, восстановлены инженерные коммуникации и благоустроена среда.

фото: flickr/rigasdome

Строительные работы выполняет Tilts. Общее финансирование укрепления набережной ул. Мукусалас и строительства сопутствующей инфраструктуры составило примерно 20 млн евро без НДС. Из них 85% профинансированы за счет займа Государственной казны, а 15% - средствами Рижского самоуправления.

Более чем через 60 лет после строительства набережной улицы Мукусалас она, наконец, приобретает новые очертания и становится визуально привлекательной, современной и благоустроенной набережной, где всем будет приятно и безопасно находиться.

Строительство променада Мукусалас (30.10.24)

С момента начала реконструкции набережной Мукусалас прошло 11 месяцев, и часть территории уже претерпела значительные изменения и обрела новый облик.

