В Латвии
Сегодня 09:05
В понедельник во многих местах ожидаются кратковременные осадки
В понедельник в Латвии ожидаются кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега, прогнозируют синоптики.
Сквозь облака время от времени будет выглядывать солнце. Ветер ожидается слабый северный. Максимальная температура воздуха составит +1...+6 градусов. Утром и вечером местами возможен гололед на автодорогах.
В Риге пройдут кратковременные дожди, будет дуть слабый северо-западный ветер, вечером - северо-восточный. Максимальная температура воздуха составит +5 градусов.