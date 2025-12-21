В Латвии
Сегодня 18:11
В понедельник ожидается дождь и мокрый снег
Предстоящей ночью и в днем понедельник в Латвии сохранится облачная погода, при этом ожидаются более обильные осадки в виде дождя и мокрого снега, из-за чего дороги могут стать скользкими, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
В ночь на понедельник небо местами прояснится, однако в восточных районах страны ожидаются небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Будет дуть северо-западный, западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до 0…+4 градусов, только в прибрежных районах будет теплее - от +4 до +6 градусов.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, но осадков не ожидается. Ветер - в основном слабый северо-западный, температура воздуха опустится до +3…+5 градусов.
В понедельник днем местами ожидаются кратковременные дожди, а на востоке - и мокрый снег. Будет дуть северо-западный, западный ветер от слабого до умеренного, а воздух прогреется до +1…+6 градусов.