В понедельник ожидается дождь и мокрый снег

В ночь на понедельник небо местами прояснится, однако в восточных районах страны ожидаются небольшие осадки - дождь и мокрый снег. Будет дуть северо-западный, западный ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха понизится до 0…+4 градусов, только в прибрежных районах будет теплее - от +4 до +6 градусов.