Торговый центр в Таллине вновь открыт после взрыва - есть ли угроза терроризма?
Таллинский торговый центр Ülemiste, закрытый в субботу из-за взрыва мусорной урны, в воскресенье вновь открылся. Начато уголовное дело, однако полиция уже исключает версию теракта.
«Вчерашний инцидент стал для нас неожиданностью, — признала руководитель по маркетингу и корпоративной ответственности центра Ülemiste Тийа Нымм. — Мы тесно сотрудничаем со следственными органами, чтобы содействовать ведущемуся расследованию. До его завершения мы не можем комментировать детали произошедшего».
Департамент полиции и погранохраны заверил руководство центра Ülemiste в отсутствии угрозы безопасности и разрешил открыть двери для посетителей. В воскресенье торговый центр работает в обычном режиме. «Мы пересмотрели наши протоколы безопасности и усилили охрану в центре, чтобы обеспечить безопасность всех посетителей и сотрудников. Заверяем вас, что в Ülemiste безопасно, и ждем покупателей», — добавила Нымм.
После инцидента было возбуждено уголовное дело, однако полиция сразу же исключила версию теракта. «Ничто не указывает на связь с терроризмом или экстремизмом. Уровень угрозы остался прежним. Все говорит о том, что это единичный случай», — заявил глава Департамента защиты полиции Марго Паллосон, которого цитирует ERR.ee.
Сообщение о взрыве поступило спасателям в субботу в 18:47. По данным Postimees, взорвалась урна с бытовыми отходами, расположенная перед магазином Apollo. Травмы получил находившийся поблизости сотрудник центра. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. После этого из торгового центра эвакуировали посетителей и персонал, а на месте происшествия начали работать спасатели и саперы.