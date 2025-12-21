Торговый центр в Таллине вновь открыт после взрыва - есть ли угроза терроризма?

Сообщение о взрыве поступило спасателям в субботу в 18:47. По данным Postimees, взорвалась урна с бытовыми отходами, расположенная перед магазином Apollo. Травмы получил находившийся поблизости сотрудник центра. Пострадавший доставлен в больницу, его жизни ничего не угрожает. После этого из торгового центра эвакуировали посетителей и персонал, а на месте происшествия начали работать спасатели и саперы.