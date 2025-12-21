В воскресенье сквозь облака будет выглядывать солнце

Солнце с наибольшей вероятностью временами будет светить в западных и прибрежных районах. Ветер ожидается западный от слабого до умеренного, в вечерние часы на южном и восточном побережьях залива - порывистый. Температура воздуха сохранится в пределах +3...+7 градусов.