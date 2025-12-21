Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:09
В воскресенье сквозь облака будет выглядывать солнце
В воскресенье в Латвии будет преимущественно облачно, временами с прояснениями, небольшой дождь продолжится лишь на востоке страны, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Солнце с наибольшей вероятностью временами будет светить в западных и прибрежных районах. Ветер ожидается западный от слабого до умеренного, в вечерние часы на южном и восточном побережьях залива - порывистый. Температура воздуха сохранится в пределах +3...+7 градусов.
В Риге во второй половине дня возможны незначительные осадки. Ветер постепенно сменит направление на северо-западное и вечером станет порывистым. Максимальная температура воздуха не превысит +6...+7 градусов.