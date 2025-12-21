Деньги получит каждый: первая страна ввела для своих жителей безусловный базовый доход
Маршалловы острова стали первой страной, внедрившей безусловный базовый доход на национальном уровне: каждый житель теперь получает по 200 долларов в квартал.
Маршалловы острова стали первым государством в мире, внедрившим общенациональную программу безусловного базового дохода (ББД). В рамках инициативы каждый житель страны, независимо от занятости, доходов или социального статуса, будет получать около 200 долларов США ежеквартально, то есть примерно 800 долларов в год.
Власти пошли на этот шаг на фоне роста стоимости жизни и устойчивого оттока населения за границу. Жизнь на островах дорога, а экономические и географические условия усложняют доступ к работе и государственным услугам, особенно для жителей отдаленных атоллов.
Министр финансов страны Дэвид Пол подчеркивает, что выплаты не призваны заменить трудовые доходы: 200 долларов в квартал не заставят человека уволиться с работы, но могут стать важной моральной поддержкой и социальной страховкой.
Программа финансируется за счет специального фонда, созданного в рамках долгосрочного соглашения с США. Этот договор, помимо прочего, предусматривает компенсации Маршалловым островам за десятилетия американских ядерных испытаний на их территории. Объем активов фонда превышает 1,3 миллиарда долларов США, а до 2027 года Вашингтон обязался инвестировать еще 500 миллионов долларов.
Почему этот опыт важен
Безусловный базовый доход давно обсуждается в мире, но до сих пор реализовывался лишь в виде локальных экспериментов. Маршалловы острова стали первым государством, внедрившим такую модель на национальном уровне. Этот проект может стать важным ориентиром для других стран, особенно небольших государств с ограниченной инфраструктурой, которые ищут новые способы социальной поддержки населения в условиях роста цен и миграции.