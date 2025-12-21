Деньги получит каждый: первая страна ввела для своих жителей безусловный базовый доход

Безусловный базовый доход давно обсуждается в мире, но до сих пор реализовывался лишь в виде локальных экспериментов. Маршалловы острова стали первым государством, внедрившим такую модель на национальном уровне. Этот проект может стать важным ориентиром для других стран, особенно небольших государств с ограниченной инфраструктурой, которые ищут новые способы социальной поддержки населения в условиях роста цен и миграции.