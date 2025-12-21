Жители Даугавпилса сообщают в соцсетях о пугающем поведении некоторых людей

Так, участники группы сообщают о молодом мужчине, которого неоднократно замечали в микрорайоне Новое Строение. По утверждениям очевидцев, он ведет себя агрессивно по отношению к женщинам с детьми, в том числе с младенцами. Также есть информация, что его видели и в районе Гривы. Под одной из публикаций размещено предполагаемое фото мужчины, однако официального подтверждения этим данным нет.