Жители Даугавпилса сообщают в соцсетях о пугающем поведении некоторых людей
В соцсетях Даугавпилса участились сообщения о странном и местами агрессивном поведении отдельных горожан, которое пугает женщин и детей.
В последнее время в одной из активных местных групп социальной сети Facebook все чаще появляются посты-предупреждения от очевидцев и предполагаемых жертв неадекватного поведения отдельных горожан. По словам пользователей, в разных микрорайонах Даугавпилса неизвестные лица пугают, а в отдельных случаях даже проявляют агрессию по отношению к самым уязвимым категориям жителей — женщинам и детям, сообщает gorod.lv.
Так, участники группы сообщают о молодом мужчине, которого неоднократно замечали в микрорайоне Новое Строение. По утверждениям очевидцев, он ведет себя агрессивно по отношению к женщинам с детьми, в том числе с младенцами. Также есть информация, что его видели и в районе Гривы. Под одной из публикаций размещено предполагаемое фото мужчины, однако официального подтверждения этим данным нет.
Другие пользователи пишут о женщине, замеченной в микрорайоне Новый Форштадт. По их словам, ее поведение вызывает страх у прохожих, создает опасные ситуации на проезжей части и нарушает общественный порядок. Как отмечают горожане, многие уже знают ее в лицо и стараются избегать встреч. Если взрослый человек в подобной ситуации, испытав испуг, может осознать, что агрессивное поведение связано с возможными проблемами со здоровьем, то для ребенка такая встреча способна обернуться серьезной психологической травмой.
Между тем, по словам начальника Полиции самоуправления Александра Линкевича, официальной информации о людях, которые вели бы себя неадекватно на улицах города и представляли угрозу для прохожих, в полицию не поступало. В свою очередь мэр Даугавпилса Андрей Элксниньш подчеркнул, что в случае получения угроз или столкновения с агрессивным поведением единственно правильной реакцией является незамедлительное обращение по номеру 112 — в Государственную полицию или Полицию самоуправления, которые обязаны отреагировать на каждый подобный сигнал.