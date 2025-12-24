Vivi предупреждает: в праздничный период поезда курсируют по графику выходного дня
В конце декабря и в первые дни января пассажирам Vivi стоит быть особенно внимательными: из-за праздников меняется привычный ритм движения поездов.
Электропоезда и дизель-поезда 24, 25, 26 и 31 декабря, а также 1 и 2 января будут курсировать по графику выходного дня. Vivi призывает в этот период пассажиров, следующих в направлениях Гулбене, Мадона, Даугавпилс и Валмиера, особенно внимательно следить за расписанием, так как введено несколько исключений.
Чтобы в праздничные дни была возможность добраться и до более удаленных конечных пунктов маршрутов Vivi, отдельные поезда будут следовать дальше обычного. В частности, несколько поездов будут идти до Индры, Валги, а также до Гулбене, где будет обеспечена возможность продолжить поездку на Алуксненском узкоколейном поезде.
Опубликованное на сайте Vivi и в мобильном приложении расписание движения поездов включает все актуальные изменения.
По вопросам расписания поездов, покупки билетов или другим вопросам, связанным с поездками, Vivi предлагает обращаться в Центр обслуживания клиентов по круглосуточному бесплатному телефону 8760.