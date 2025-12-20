В одном из домов Риги загорелась кухня: хозяева мчались домой только с одной мыслью
Вчера днем в Риге, на улице Латгалес, на кухне одной из квартир произошел пожар. Соседи позвонили и спасателям, и хозяевам жилья, чтобы те срочно приезжали. В дыму оставался котенок, но, к счастью, с животным все в порядке.
Карина вместе с мужем получила звонок от соседей во второй половине дня: их квартира на первом этаже задымлена из-за пожара. Супруги сразу поспешили домой, и переживания за имущество отошли на второй план — главным была жизнь котенка, сообщает «Degpunktā». «Когда я ехала с работы, для меня самое важное было, что кот спасен», — говорит Карина.
Кот по кличке Тео спрятался и, к счастью, остался цел и невредим. Ночь пара провела у родственников, а в пятницу уже вернулась на место, чтобы убирать квартиру и разбирать последствия происшествия.
Пока Карине неясно, что именно стало причиной пожара, однако очаг возгорания, по ее словам, находился в электрической плите. К счастью, пожар начался днем. Никто из людей не пострадал. Квартира застрахована, а семье в восстановлении поможет поддержка родных.