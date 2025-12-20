В одном из домов Риги загорелась кухня: хозяева мчались домой только с одной мыслью

Карина вместе с мужем получила звонок от соседей во второй половине дня: их квартира на первом этаже задымлена из-за пожара. Супруги сразу поспешили домой, и переживания за имущество отошли на второй план — главным была жизнь котенка, сообщает «Degpunktā». «Когда я ехала с работы, для меня самое важное было, что кот спасен», — говорит Карина.