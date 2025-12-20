Приехал из Литвы портить наши дюны - в Южнокурземском крае задержан водитель мотоцикла

По факту выявленного нарушения на территории Юрмалциемса в отношении лица начат процесс об административном правонарушении в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 36 Закона об охранных зонах, который устанавливает, что в охранной зоне прибрежных дюн и на пляже запрещено передвигаться, останавливаться и стоять механическим транспортным средствам вне автомобильных дорог, а также передвигаться по съездам на пляже, за исключением случаев, когда движение связано с управлением территорией, надзором или государственной обороной, спасением и поиском людей, выполнением пожарно-спасательных работ, пограничным надзором или обеспечением общественного порядка и безопасности, а также в случаях, когда получено письменное разрешение самоуправления для нужд промышленного рыболовства либо письменное разрешение владельца прибрежной морской полосы для обеспечения публичных мероприятий, подвоза водного спортивного и судоходного оборудования, оказания туристических услуг в местах, предусмотренных территориальным или локальным планированием, а также для проведения экологического мониторинга и научных исследований.