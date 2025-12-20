Приехал из Литвы портить наши дюны - в Южнокурземском крае задержан водитель мотоцикла
Во время совместного рейда в природном парке Папе муниципальная и Государственная полиция задержали мотоциклиста из Литвы, который ехал по пляжу в охранной дюнной зоне. В отношении иностранного нарушителя начаты два административных процесса.
Самоуправление Южнокурземского края регулярно жалуется на разрушителей на побережье Балтийского моря у границы с Литвой. Сюда на своих «железных конях» приезжают литовцы, которые серьезно портят окружающую среду и после своих «подвигов» быстро скрываются в соседнем государстве. В результате нашим правоохранительным органам обычно не удается поймать и наказать разрушителей природы Латвии. Однако на этот раз наконец удалось задержать нарушителя из Литвы. Об этом сообщает самоуправление Южнокурземского края.
«Муниципальная полиция во время рейда на территории Юрмалциемса задержала мотоциклиста из Литвы, который передвигался на мотоцикле по пляжной части побережья Балтийского моря. Муниципальная полиция Южнокурземского края совместно с Государственной полицией в выходные провела рейд на территории природного парка Папе и в охранной зоне прибрежных дюн Балтийского моря. Полиция контролировала передвижение транспортных средств на особо охраняемых природных территориях и в прибрежной зоне. В рейдах использовалась различная техника — служебные автомобили, квадроциклы, дроны и камеры видеонаблюдения.
По факту выявленного нарушения на территории Юрмалциемса в отношении лица начат процесс об административном правонарушении в соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 36 Закона об охранных зонах, который устанавливает, что в охранной зоне прибрежных дюн и на пляже запрещено передвигаться, останавливаться и стоять механическим транспортным средствам вне автомобильных дорог, а также передвигаться по съездам на пляже, за исключением случаев, когда движение связано с управлением территорией, надзором или государственной обороной, спасением и поиском людей, выполнением пожарно-спасательных работ, пограничным надзором или обеспечением общественного порядка и безопасности, а также в случаях, когда получено письменное разрешение самоуправления для нужд промышленного рыболовства либо письменное разрешение владельца прибрежной морской полосы для обеспечения публичных мероприятий, подвоза водного спортивного и судоходного оборудования, оказания туристических услуг в местах, предусмотренных территориальным или локальным планированием, а также для проведения экологического мониторинга и научных исследований.
Кроме того, Государственная полиция начала в отношении мужчины административный процесс за управление транспортным средством при отсутствии при себе одного из обязательных документов водителя — водительского удостоверения или документа, удостоверяющего личность».