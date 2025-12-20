Одна из любимейших туристами достопримечательностей Рима станет платной
Рим вводит платный вход к фонтану Треви: с 1 февраля туристам придется заплатить два евро, чтобы подойти к знаменитому шедевру. Власти надеются таким образом регулировать огромный поток посетителей.
Один из самых известных фонтанов мира и впредь можно будет осматривать издалека бесплатно, однако подойти к нему ближе смогут только туристы, которые купили билеты за 2 евро, заявил мэр Рима Роберто Гуальтьери на пресс-конференции. При этом жители Рима будут освобождены от этой платы. "С 1 февраля мы вводим платный билет для шести объектов» в столице Италии, в том числе для фонтана Треви", - сказал мэр. Вход в остальные пять объектов будет стоить пять евро. Это Вилла Максенция, Музей Наполеона, Музей Барракко, Музей Карло Билотти и Дом-музей Пьетро Каноники.
Осмотр фонтана, построенного в XVIII веке, занимает одно из первых мест в списке достопримечательностей, посещаемых многими гостями Рима. Бросание монет в воду стало настолько популярной традицией, что учреждения каждую неделю собирают тысячи евро, которые затем передаются благотворительной организации Caritas.
Из-за славы фонтана толпа на площади вокруг шедевра эпохи барокко часто бывает настолько большой, что его трудно как следует осмотреть. С 1 января по 8 декабря площадь непосредственно напротив фонтана посетили около девяти миллионов туристов — в среднем 30 000 человек в день, сообщил Гуальтьери.
Территория у фонтана также популярна среди карманников, и римские власти уже многие годы обсуждают различные способы регулирования доступа. Городской совет оценивает, что билеты за доступ к фонтану Треви могут приносить 6,5 миллиона евро в год, сообщил мэр. Плата за посещение в последние годы была введена и для других культурных и исторических памятников.