Одна из любимейших туристами достопримечательностей Рима станет платной

Один из самых известных фонтанов мира и впредь можно будет осматривать издалека бесплатно, однако подойти к нему ближе смогут только туристы, которые купили билеты за 2 евро, заявил мэр Рима Роберто Гуальтьери на пресс-конференции. При этом жители Рима будут освобождены от этой платы. "С 1 февраля мы вводим платный билет для шести объектов» в столице Италии, в том числе для фонтана Треви", - сказал мэр. Вход в остальные пять объектов будет стоить пять евро. Это Вилла Максенция, Музей Наполеона, Музей Барракко, Музей Карло Билотти и Дом-музей Пьетро Каноники.