Дождливое утро и прояснения к вечеру - прогноз погоды на субботу

Днем облака по-прежнему в основном будут закрывать небо, однако местами в западной части оно прояснится. Утром еще во многих районах Латвии будет идти дождь, но в течение дня осадки ожидаются уже только в восточной части. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, и местами туман сохранится и в дневное время. Максимальная температура воздуха составит +2…+7 градусов.