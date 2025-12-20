Иллюстративное фото.
Сегодня 09:04
Дождливое утро и прояснения к вечеру - прогноз погоды на субботу
В субботу в Латвии облака закроют небо, утром во многих местах будет идти дождь, однако в течение дня осадки ожидаются уже только на востоке, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Днем облака по-прежнему в основном будут закрывать небо, однако местами в западной части оно прояснится. Утром еще во многих районах Латвии будет идти дождь, но в течение дня осадки ожидаются уже только в восточной части. Будет дуть слабый до умеренного юго-западный, западный ветер, и местами туман сохранится и в дневное время. Максимальная температура воздуха составит +2…+7 градусов.
В Риге ожидается облачная погода, в утренние часы еще возможен дождь, однако во второй половине дня небо временами будет проясняться. Сохранится слабый до умеренного юго-западный ветер. Воздух прогреется до +5…+6 градусов.