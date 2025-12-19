Вентспилс не выдал разрешение на новый игровой зал - люди оказались против
Вентспилсская дума отказала SIA Joker LTD в разрешении на открытие нового игорного зала и пункта приема ставок, сославшись на мнение жителей и риски для безопасности и городской среды.
Городская дума Вентспилса решила отказаться от выдачи SIA «Joker LTD» разрешения на открытие игорного зала и пункта приема ставок на улице Кулдигас, 17, следует из решения заседания думы. В начале ноября самоуправление Вентспилса организовало в интернете опрос жителей, чтобы выяснить мнение общества об открытии нового игорного зала и тотализатора. В опросе приняли участие 771 респондент. Открытие игорного зала поддержали незначительное меньшинство, тогда как 84,2% участников высказались против, а создание тотализатора и пункта приема ставок отвергли 82,7% опрошенных.
Как указывают в самоуправлении, жители в качестве основных рисков назвали рост азартной зависимости, увеличение числа лиц в состоянии алкогольного опьянения, снижение уровня безопасности, а также негативное влияние на окружающую среду и молодежь.
На улице Кулдигас, 17, уже сейчас находится игорный зал SIA «Joker LTD», который предприятие планировало перенести в другие помещения по тому же адресу в случае получения нового разрешения. В отличие от нынешних помещений, вход в которые расположен со стороны внутреннего двора здания и менее заметен, новые помещения были бы обращены к улице Кулдигас — одной из центральных улиц города. Такое расположение, по мнению думы, существенно увеличило бы круг людей, которые могут попасть в игорный зал даже без первоначального намерения его посещать. В результате возрос бы риск того, что игорный зал или пункт приема ставок будут посещать лица, в том числе молодежь, у которых изначально не было намерения туда заходить, считает самоуправление.
С учетом указанных обстоятельств, мнения жителей, инфраструктуры окружающей территории и «обязанности самоуправления формировать безопасную и благоприятную среду для жителей города», Вентспилсская дума приняла решение не выдавать новое разрешение на открытие игорного зала, а также тотализатора и пункта приема ставок.