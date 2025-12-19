Вентспилс не выдал разрешение на новый игровой зал - люди оказались против

На улице Кулдигас, 17, уже сейчас находится игорный зал SIA «Joker LTD», который предприятие планировало перенести в другие помещения по тому же адресу в случае получения нового разрешения. В отличие от нынешних помещений, вход в которые расположен со стороны внутреннего двора здания и менее заметен, новые помещения были бы обращены к улице Кулдигас — одной из центральных улиц города. Такое расположение, по мнению думы, существенно увеличило бы круг людей, которые могут попасть в игорный зал даже без первоначального намерения его посещать. В результате возрос бы риск того, что игорный зал или пункт приема ставок будут посещать лица, в том числе молодежь, у которых изначально не было намерения туда заходить, считает самоуправление.