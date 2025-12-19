В новом ELVI в Балдоне решили поощрить первых покупателей: кто и как может получить подарочную карту на 50 евро

Член правления SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне отмечает: «Развивая сеть магазинов ELVI и укрепляя конкурентоспособность бренда в регионах, я рада, что именно перед Рождеством мы открываем новый магазин в Балдоне. Верю, что он станет для жителей Балдоне и гостей города любимым местом выгодных покупок и теплых встреч. Сегодня Балдоне получает не только 10 новых рабочих мест, но и современное, энергоэффективное торговое здание площадью 1000 квадратных метров, просторную парковку на 33 места и благоустроенную территорию в самом сердце города. При проектировании здания особенно думали о том, как оно впишется в окружающий ландшафт и современную “зеленую” городскую среду, поэтому у здания сохранены деревья, растущие вдоль улицы Пилскална. Магазин оснащен энергоэффективным оборудованием, а для отопления и нагрева горячей воды используется технология рекуперации тепла — тепло, которое выделяют торговые установки, эффективно направляется на эти нужды. В будущем для удобства жителей рядом с магазином планируется построить несколько зарядных станций для электромобилей».