В новом ELVI в Балдоне решили поощрить первых покупателей: кто и как может получить подарочную карту на 50 евро
19 декабря в Балдоне, в самом центре города, на улице Ригас, открыл двери магазин латвийского бренда розничной торговли продуктами ELVI. В строительство и благоустройство объекта инвестировано около 2 миллионов евро. В магазине создано десять новых рабочих мест, а также внедрены устойчивые решения для торговой среды.
В рамках праздника открытия до конца года посетителей будут ждать особенно выгодные ценовые предложения, подарки и дегустации. Кроме того, каждый день до 23 декабря первые два покупателя, которые совершат покупки минимум на 50 евро, получат подарочную карту ELVI номиналом 50 евро.
Член правления SIA ELVI Latvija Лайла Вартукаптейне отмечает: «Развивая сеть магазинов ELVI и укрепляя конкурентоспособность бренда в регионах, я рада, что именно перед Рождеством мы открываем новый магазин в Балдоне. Верю, что он станет для жителей Балдоне и гостей города любимым местом выгодных покупок и теплых встреч. Сегодня Балдоне получает не только 10 новых рабочих мест, но и современное, энергоэффективное торговое здание площадью 1000 квадратных метров, просторную парковку на 33 места и благоустроенную территорию в самом сердце города. При проектировании здания особенно думали о том, как оно впишется в окружающий ландшафт и современную “зеленую” городскую среду, поэтому у здания сохранены деревья, растущие вдоль улицы Пилскална. Магазин оснащен энергоэффективным оборудованием, а для отопления и нагрева горячей воды используется технология рекуперации тепла — тепло, которое выделяют торговые установки, эффективно направляется на эти нужды. В будущем для удобства жителей рядом с магазином планируется построить несколько зарядных станций для электромобилей».
В Балдоне магазин будет работать под управлением франчайзингового партнера SIA ELVI Latvija — компании SIA Vita Mārkets, предприятия со 100% латвийским капиталом. В новом объекте обещают обеспечить современную и качественную среду покупок для клиентов, комфортные условия работы для сотрудников, а также решения, бережно относящиеся к окружающей среде.