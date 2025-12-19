Более 2500 подписей за сутки: жители Резекне защищают концертный зал Gors от "русских" мероприятий

В ходе предвыборной кампании в мае, когда Резекне возглавляла временная администрация, а Александр Барташевич был отстранен от должности мэра за нарушения, он выразил свое недовольство работой концертного зала в предвыборных дебатах на Латвийском телевидении: "Репертуар неудовлетворительный. Особенно учитывая, что год назад сменилось городское руководство". В настоящее время официальная риторика самоуправления, которое ссылается на аудит, заключается в том, что репертуар должен соответствовать общественным интересам.