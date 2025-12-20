В центре внимания - водители и любители фейерверков: в праздники полиция усиливает контроль и проверки

Праздничное время нередко оборачивается трагедиями — опыт прошлых лет показывает, что водители садятся за руль в состоянии опьянения и происходят аварии с пострадавшими и погибшими. Также полиция отмечает, что часть пешеходов по-прежнему не использует светоотражатели. В этом году погибло больше пешеходов, чем в прошлом, в пятницу сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления полиции порядка Артур Смилга.