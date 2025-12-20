В центре внимания - водители и любители фейерверков: в праздники полиция усиливает контроль и проверки
В праздничный период с 23 декабря по 5 января Государственная полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, напоминая о необходимости соблюдать правила. Внимание будет уделено и использованию пиротехники.
Праздничное время нередко оборачивается трагедиями — опыт прошлых лет показывает, что водители садятся за руль в состоянии опьянения и происходят аварии с пострадавшими и погибшими. Также полиция отмечает, что часть пешеходов по-прежнему не использует светоотражатели. В этом году погибло больше пешеходов, чем в прошлом, в пятницу сообщил журналистам заместитель начальника Главного управления полиции порядка Артур Смилга.
Чтобы не допустить управления транспортом в состоянии опьянения, полиция в праздничные дни проведет усиленные проверки. Правоохранители призывают водителей относиться к этим рейдам с пониманием. Полиция призывает жителей соблюдать требования безопасности при использовании пиротехники, в том числе приобретать ее только в легальных местах торговли.
Кроме того, правоохранительные органы напоминают о необходимости позаботиться о безопасности жилья в праздничные дни, поскольку во время длинных выходных часть жителей планирует отправиться в поездки за границу.