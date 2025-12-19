Херманис покинул созданное им самим движение "Без партий" - не дождался поддержки нужных людей
Политическое движение "Без партий" покинул еще один из его создателей — режиссер Алвис Херманис, свидетельствуют его записи в социальных сетях.
Алвис Херманис отмечает, что для реализации идеи общества о смене избирательной системы была необходима поддержка общества, которой он так и не дождался. Многие, по его словам, выражали поддержку в частном порядке, однако практически никто не был готов сделать это публично. Именно это, как подчеркивает Херманис, и стало решающим фактором.
Он заявляет, что к ядру организации против его воли начали «приклеивать» людей из «противоположного лагеря», которые сами символизируют «систему», против которой и выступило движение «Без партий». «Мне, к сожалению, не хватило тыла и поддержки со стороны общества, чтобы этому противостоять», — пишет Херманис, одновременно отмечая, что сторонников среди народа у него было много, но в данной ситуации они мало чем могли помочь. Херманис поясняет, что ему была необходима публичная поддержка «хотя бы от нескольких влиятельных представителей общества», которой он так и не получил. Агентству LETA удалось связаться с Херманисом, однако от более развернутых комментариев он отказался.
Ранее сообщалось, что вскоре после основания общество «Без партий» покинул другой его учредитель, Язеп Башко, о чем свидетельствует его запись в микроблоге X. Он сообщил, что больше не участвует в движении «Без партий» и отзывает свои прежние призывы присоединяться к этой инициативе. «Наши пути расходятся именно из-за моих взглядов и моего идеалистического подхода», — утверждает Башко. При этом он отметил, что продолжает поддерживать и выступать за переход к новому избирательному порядку. Однако причины расхождения с единомышленниками он не прокомментировал.
Общество «Без партий» было официально основано 11 ноября. Сообщалось, что его цель — объединить единомышленников для разработки практичного и реализуемого плана развития государства. Согласно уставу, основной целью общества является достижение изменений в избирательном порядке с целью создания более справедливой, прозрачной и ориентированной на человека политической системы. Общество «Без партий» создали Арманд Брокс, Петерис Спрогис, Алвис Херманис, Гунтар Витолс, Дидзис Шмитс и Язеп Башко.