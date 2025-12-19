Херманис покинул созданное им самим движение "Без партий" - не дождался поддержки нужных людей

Он заявляет, что к ядру организации против его воли начали «приклеивать» людей из «противоположного лагеря», которые сами символизируют «систему», против которой и выступило движение «Без партий». «Мне, к сожалению, не хватило тыла и поддержки со стороны общества, чтобы этому противостоять», — пишет Херманис, одновременно отмечая, что сторонников среди народа у него было много, но в данной ситуации они мало чем могли помочь. Херманис поясняет, что ему была необходима публичная поддержка «хотя бы от нескольких влиятельных представителей общества», которой он так и не получил. Агентству LETA удалось связаться с Херманисом, однако от более развернутых комментариев он отказался.