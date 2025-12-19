В Латвии внезапно увеличилось число желающих пожертвовать свои органы после смерти

До декабря текущего года отметку о разрешении или запрете донорства органов в целях трансплантации в целом сделали 43 000 жителей, из которых 62 процента дали свое согласие. Выбор относительно донорства тканей после смерти сделали 41 476 жителей, из них 60 процентов согласились на дальнейшее использование тканей. В свою очередь отметку о разрешении или запрете использования тела в учебных, научных и других целях сделали 26 863 жителя, из которых лишь треть дала согласие.