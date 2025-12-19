В Латвии внезапно увеличилось число желающих пожертвовать свои органы после смерти
На портале системы E-veselība свое решение за или против донорства органов, тканей или тела выразили 46 623 жителя, что на 30 процентов больше, чем в начале года. Из них 26 729 человек дали согласие на использование органов после смерти. По сравнению с началом года это дополнительно 4 275 новых потенциальных доноров органов.
На портале E-veselība можно сделать выбор относительно использования органов или тканей для трансплантации после смерти. В настоящее время этой возможностью воспользовались только 2,5 процента жителей Латвии, но их количество неуклонно растет.
До декабря текущего года отметку о разрешении или запрете донорства органов в целях трансплантации в целом сделали 43 000 жителей, из которых 62 процента дали свое согласие. Выбор относительно донорства тканей после смерти сделали 41 476 жителей, из них 60 процентов согласились на дальнейшее использование тканей. В свою очередь отметку о разрешении или запрете использования тела в учебных, научных и других целях сделали 26 863 жителя, из которых лишь треть дала согласие.
В целом активнее всего свое решение за или против донорства органов, тканей или тела выражали женщины — 70 процентов от всех заявлении. Наиболее активными также являются жители в возрастных группах от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет.
Латвийский цифровой центр здравоохранения подчеркивает, что информация о выраженной в системе E-veselība воле доступна очень ограниченному кругу лиц из конкретных учреждений. Служба неотложной медицинской помощи, практики семейных врачей и другие учреждения не имеют доступа к этой информации.
