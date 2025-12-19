Сгоревший российский танк - символ бессмысленной войны.
Сегодня 17:25
Впервые стало известно, сколько РФ тратит на войну против Украины
В 2025 году расходы государственного бюджета, "непосредственно связанные со специальной военной операцией" (так в РФ называют нападение на Украину), составили 5,1 процента ВВП. По информации "Радио Свобода", об этом заявил министр обороны России Андрей Белоусов на расширенном заседании коллегии ведомства.
Согласно прогнозу Минэкономразвития, объем российского ВВП в этом году составит 217,3 триллиона рублей. Следовательно, расходы на войну с Украиной можно оценить в 11,1 триллиона рублей (117,5 млрд евро).
Отмечается, что это первый раз, когда министерство обороны раскрывает затраты на войну. Ранее публиковались только общие расходы федерального бюджета по статье "Национальная оборона", в которую включены в том числе инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и другие расходы.
В 2025 этом году, согласно данным Минфина РФ, расходы на "Национальную оборону" составят 13,5 триллиона рублей – на войну с Украиной будет потрачено примерно 82 процента этой суммы.