Впервые стало известно, сколько РФ тратит на войну против Украины

Отмечается, что это первый раз, когда министерство обороны раскрывает затраты на войну. Ранее публиковались только общие расходы федерального бюджета по статье "Национальная оборона", в которую включены в том числе инвестиции в строительство, разработку новых вооружений и другие расходы.