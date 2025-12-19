Холода вернутся? Синоптики сообщили, какая погода нас ждет во время рождественской недели

24 декабря возможна солнечная погода, в некоторых районах восточной Латвии температура может опуститься ниже -10 градусов, на Рождество на побережье возможна оттепель, а во многих районах Латвии может выпасть снег. В дальнейшем также прогнозируются периодические осадки и колебания температуры, а на востоке страны - устойчивые морозы.