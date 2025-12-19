Холода вернутся? Синоптики сообщили, какая погода нас ждет во время рождественской недели
В преддверии Рождества в Латвии ожидается заметное похолодание и переменчивая погода: от дождей и оттепелей до ночных морозов и возможного снега. На востоке страны установятся более устойчивые зимние условия.
Согласно текущему прогнозу Global Forecast System, 23 и 24 декабря в Латвии ожидается понижение температуры, а во время праздников погодные условия будут переменчивыми.
В предпраздничную субботу ожидается дождь, в воскресенье только в Видземе и Латгале местами пройдет дождь, температура воздуха составит +2...+7 градусов. В понедельник будет на несколько градусов холоднее, местами пройдут кратковременные осадки.
Во вторник с северо-востока в Латвию поступит более холодный и сухой воздух, вечером по всей стране возможен мороз. Снега будет мало, ожидается в основном мороз без снега.
24 декабря возможна солнечная погода, в некоторых районах восточной Латвии температура может опуститься ниже -10 градусов, на Рождество на побережье возможна оттепель, а во многих районах Латвии может выпасть снег. В дальнейшем также прогнозируются периодические осадки и колебания температуры, а на востоке страны - устойчивые морозы.
По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, рождественская и новогодняя недели в Латвии ожидаются примерно на два градуса холоднее нормы. Зимняя погода прогнозируется и большую часть января.