Известно, за какое нарушение СГБ задержала прокремлевского активиста Гущина

Гущин баллотировался на выборах в Сейм 12-го и 13-го созывов по списку Русского союза Латвии, но не был избран. Он работал преподавателем, писал книги по истории и различные статьи с выгодным Кремлю и дискредитирующим Латвию посылом, например, о якобы возрождении нацизма в Латвии. Он продолжал заниматься этой деятельностью и посещал мероприятия, организованные Россией, и после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.