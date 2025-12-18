Известно, за какое нарушение СГБ задержала прокремлевского активиста Гущина
Служба государственной безопасности (СГБ) задержала активиста российской политики соотечественников Виктора Гущина и применила к нему арест.
Служба государственной безопасности инкриминирует активисту российской политики соотечественников Виктору Гущину нарушение санкций Евросоюза (ЕС) через написание статей для российского пропагандистского ресурса.
Не называя имени подозреваемого, в СГБ сообщили, что "известный активист российской политики соотечественников" был задержан в среду, и в качестве меры пресечения к нему применен арест.
Уголовное дело против гражданина Латвии было возбуждено 26 ноября этого года после того, как СГБ обнаружила его публикации на российском пропагандистском сайте, управляемом фондом, находящимся в международном санкционном списке ЕС.
Уголовное дело было возбуждено по статье Уголовного закона о нарушении санкций ЕС. СГБ подчеркивает, что публикации задержанного содержали месседжи, отвечающие интересам России.
СГБ обращает внимание на то, что предоставление любых ресурсов организации, находящейся под санкциями ЕС, является нарушением санкций ЕС.
СГБ провела уголовно-процессуальные действия на двух объектах в Елгаве, связанных с этим человеком. В настоящее время учреждение проводит углубленное исследование носителей информации и документов, изъятых в ходе обысков.
Гущин баллотировался на выборах в Сейм 12-го и 13-го созывов по списку Русского союза Латвии, но не был избран. Он работал преподавателем, писал книги по истории и различные статьи с выгодным Кремлю и дискредитирующим Латвию посылом, например, о якобы возрождении нацизма в Латвии. Он продолжал заниматься этой деятельностью и посещал мероприятия, организованные Россией, и после вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года.