Конституционный суд взялся за отмену поверки счетчиков воды в квартирах: решит, законно ли исключение из контроля

Прежние нормы обязывали проводить повторную поверку механических счетчиков воды раз в четыре года, а электромагнитных и ультразвуковых - раз в шесть лет. С 2020 по 2023 год было проверено 975 809 счетчиков воды, что обошлось жителям в 19,5 млн евро, или примерно в 5 млн евро в год.