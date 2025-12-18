Совет по конкуренции обнаружил проблемы на полигонах для отходов

СК отмечает, что картельные соглашения являются одним из самых серьезных нарушений в сфере конкуренции, и за такое нарушение участники рынка могут быть оштрафованы на сумму до 10% от нетто-оборота за последний финансовый год, а также им может быть запрещено участвовать в государственных закупках в течение трех лет с момента вступления решения СК в силу.