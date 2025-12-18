Автомобиль загорелся по пути в Ригу: двое молодых людей чудом спаслись

Водитель отметил, что все произошло молниеносно: «Примерно за 20 секунд машина полностью загорелась. Не было времени ни думать, ни что то предпринимать. Мы быстро выбрались, сразу забрали вещи и позвонили в экстренные службы. До этого не было ни запаха, ни дыма, все случилось внезапно».