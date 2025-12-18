Автомобиль загорелся по пути в Ригу: двое молодых людей чудом спаслись
Неудачным оказался день для двух молодых людей, которые ехали из Валмиеры в сторону Риги. По дороге в аэропорт автомобиль внезапно загорелся, и пассажирам пришлось в экстренном порядке покинуть машину, сообщает передача "Degpunktā".
Инцидент произошел неподалеку от автозаправки в Берги. Молодые люди направлялись в аэропорт, чтобы встретить своего друга, владельца автомобиля Volkswagen. До пункта назначения оставалось менее часа, когда неожиданно возникла опасная ситуация. По словам пассажирки Ливы, сначала из вентиляционного отверстия рядом с рулем пошел дым.
«Буквально здесь, рядом с рулем, из воздуховода начал идти дым. Я закричала, чтобы мы немедленно остановились. Мы съехали на обочину, и уже через пару секунд появились небольшие языки пламени», - рассказала она.
Водитель отметил, что все произошло молниеносно: «Примерно за 20 секунд машина полностью загорелась. Не было времени ни думать, ни что то предпринимать. Мы быстро выбрались, сразу забрали вещи и позвонили в экстренные службы. До этого не было ни запаха, ни дыма, все случилось внезапно».
Мужчина попытался найти источник дыма еще до того, как пламя стало заметным, однако это оказалось невозможным. Когда он собирался открыть капот, огонь резко вырвался наружу, едва не обжег ему лицо. К счастью, водитель не пострадал.
Первыми на место происшествия прибыли сотрудники муниципальной полиции, которые ограничили движение, оставив для проезда только одну полосу. Вскоре подъехали пожарные и медики, однако к тому моменту автомобиль уже был полностью охвачен огнем. В течение получаса машина сгорела дотла, а обочина дороги оказалась покрыта пеной и другими огнетушащими средствами.
К счастью, оба молодых человека отделались лишь сильным испугом. Они сразу сообщили о случившемся владельцу автомобиля. Он также находится в шоке и не может объяснить, что могло стать причиной внезапного возгорания.