Latvijas Pasts возобновляет отправление посылок частных лиц в США
Latvijas Pasts возобновляет прием посылок и мелких пакетов, оформленных частными лицами на сайте самообслуживания mans.pasts.lv, для обеспечения доставки в США и на принадлежащие им территории.
В соответствии с планом разработки компания создала решение, позволяющее частным лицам до Рождества оформлять отправления посылок и мелких пакетов через сайт самообслуживания mans.pasts.lv в США, а также на принадлежащие им территории — Гавайские острова и Пуэрто-Рико.
Для отправки посылок или мелких пакетов в США клиентам Latvijas Pasts необходимо авторизоваться или зарегистрироваться на сайте самообслуживания для частных лиц с использованием Smart-ID или eParaksts, оформить отправление и произвести оплату, после чего передать его в пакомат, клиентский центр, почтовое отделение или курьеру.
Помимо стоимости доставки посылки или мелкого пакета клиентам будет рассчитан предварительный таможенный налог, а также плата за услуги таможенного оформления. При этом фактический размер таможенного налога будет определяться таможенными органами США и зависеть от страны отправления, его содержимого и стоимости. Если фактически примененный в США таможенный налог превысит предварительный расчет, компания направит уведомление по электронной почте и предложит оплатить счет, сформированный в профиле mans.pasts.lv.
В клиентских центрах и почтовых отделениях Latvijas Pasts доступно только оформление писем для отправки в США.
В то же время управление бизнес-посылками и мелкими пакетами по-прежнему осуществляется на сайтах manspasts.lv и express.pasts.lv, где корпоративные клиенты и компании с заключенными договорами о сотрудничестве уже с октября могут оформлять отправления в США и на принадлежащие им территории.