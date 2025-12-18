LTV: задержан прокремлевский активист Виктор Гущин

Гущин баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм по списку Русского союза Латвии, но не был избран. Он работал преподавателем, издавал книги по истории и является автором публикаций с прокремлевскими тезисами о возрождении нацизма и дискриминации русских, нацеленными на дискредитацию Латвии. Эту деятельность Гущин продолжал и посещал организуемые Россией мероприятия и после ее вторжения в Украину в 2022 году, сообщила "Панорама".