LTV: задержан прокремлевский активист Виктор Гущин
Служба государственной безопасности (СГБ) в рамках уголовного процесса задержала одного человека и провела обыски на двух объектах в Елгаве, сообщила в среду передача Латвийского телевидения (LTV) "Панорама".
В интересах следствия СГБ не предоставляет более подробную информацию, в том числе не называет имя задержанного и причину его задержания.
Имеющаяся в распоряжении LTV неофициальная информация свидетельствует о том, что задержанным является Виктор Гущин, который на протяжении длительного времени позиционировался как лидер движения сторонников так называемой российской политики соотечественников в Латвии, был руководителем координационного совета организаций российских соотечественников и регулярно посещал мероприятия в России.
Гущин баллотировался на выборах в 12-й и 13-й Сейм по списку Русского союза Латвии, но не был избран. Он работал преподавателем, издавал книги по истории и является автором публикаций с прокремлевскими тезисами о возрождении нацизма и дискриминации русских, нацеленными на дискредитацию Латвии. Эту деятельность Гущин продолжал и посещал организуемые Россией мероприятия и после ее вторжения в Украину в 2022 году, сообщила "Панорама".