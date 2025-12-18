Людей тронул молодой человек, который в супермаркете Вецмилгрависа поддерживал пожилую женщину до приезда скорой
В рижском районе Вецмилгравис обычный поход в магазин обернулся событием, которое долго обсуждали в соцсетях. В одном из супермаркетов Rimi пожилой женщине внезапно стало плохо, и она упала прямо в торговом зале. К счастью, рядом оказался человек, который не оставил пенсионерку в трудную минуту.
В момент инцидента рядом оказался молодой парень. Не раздумывая, он сел рядом с бабушкой, помог ей устроиться поудобнее, поддерживал и не отходил ни на шаг до самого приезда скорой помощи. Он держал ее за руку, разговаривал с ней, подбадривал и даже заботливо спрашивал, не холодно ли ей. Для испуганного и беспомощного человека такие простые слова и присутствие рядом стали настоящей опорой.
Очевидцы происшествия позже поделились своими впечатлениями в соцсетях. Люди писали, что были тронуты не показной храбростью, а спокойной, человечной заботой, которую проявил парень. В комментариях его называли настоящим героем и благодарили за то, что он не остался в стороне.
Многие отмечали, что таких поступков не учат специально — они идут от воспитания и внутреннего чувства ответственности. В адрес родителей молодого человека звучали слова благодарности за такого сына.
Эта история всколыхнула и личные воспоминания других жителей района. В комментариях делились похожими случаями, когда незнакомые мальчишки или прохожие помогали пожилым людям — подхватывали, провожали домой, поили водой и тихо уходили, не ожидая благодарности.