Людей тронул молодой человек, который в супермаркете Вецмилгрависа поддерживал пожилую женщину до приезда скорой

В момент инцидента рядом оказался молодой парень. Не раздумывая, он сел рядом с бабушкой, помог ей устроиться поудобнее, поддерживал и не отходил ни на шаг до самого приезда скорой помощи. Он держал ее за руку, разговаривал с ней, подбадривал и даже заботливо спрашивал, не холодно ли ей. Для испуганного и беспомощного человека такие простые слова и присутствие рядом стали настоящей опорой.