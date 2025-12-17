ВИДЕО: еще одно смертельное ДТП - на Резекненском шоссе погибла 17-летняя девушка
фото: sadursme.lv
На Резекненской объездной дороге произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.
Аварии и происшествия

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

В среду в аварии на Резекненском шоссе погибла несовершеннолетняя девушка, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

В среду утром вскоре после 8:00 полиция получила информацию о том, что в Озолмуйжской волости Резекненского края на Резекненском шоссе произошло столкновение автомобилей Volvo и BMW.

В результате ДТП погиб несовершеннолетний человек. Начат уголовный процесс, правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего.

Служба неотложной медицинской помощи сообщает, что на месте работали четыре бригады медиков. Медицинская помощь потребовалась четырем пострадавшим.

Одного пострадавшего спасти не удалось, еще троих, находившихся в сознании, доставили в больницу. У одного из госпитализированных травмы были легче, у двух других — травмы средней тяжести.

Темы

ДТПСлужба неотложной медицинской помощиBMWVolvoЛатгалеПолицияНовости регионовРезекненский край

