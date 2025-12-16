В Риге на Рождество общественный транспорт перейдет на график выходного дня

На Рождество — 24, 25 и 26 декабря — платные муниципальные парковки Риги, которыми управляет Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно, кроме парковки на ул. К. Валдемара, 5a: там за стоянку нужно платить по действующим тарифам.