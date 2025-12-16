Рига на праздники меняет правила.
В Риге на Рождество общественный транспорт перейдет на график выходного дня
В рождественские выходные, с 24 по 26 декабря, общественный транспорт будет ходить по графику выходного дня. В эти дни парковки Rīgas satiksme будут бесплатными, за исключением стоянки на ул. К. Валдемара, 5a.
На Рождество — 24, 25 и 26 декабря — платные муниципальные парковки Риги, которыми управляет Rīgas satiksme, можно будет использовать бесплатно, кроме парковки на ул. К. Валдемара, 5a: там за стоянку нужно платить по действующим тарифам.