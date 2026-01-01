С января 2026-го в Даугавпилсе меняются правила платных парковок

Для получения бесплатных разрешений в дальнейшем будет установлена плата за изготовление в размере трех евро, согласно утвержденному прейскуранту платных автопарковок. Подать заявку на получение бесплатного разрешения можно с 1 января. Бесплатное разрешение выдается сроком до 12 месяцев. В Daugavpils satiksme подчеркивают, что изменения вводятся для обеспечения более понятной и эффективной системы управления автопарковками. Во вторник на пресс-конференции член правления Daugavavpils satiksme Артис Друвиниекс, комментируя повышение платы, заявил, что улицы в центре города достаточно загружены и «используются не в соответствии с правилами». Введение единой тарифной зоны принято потому, что площадь парковок недостаточно велика для разделения на две зоны.