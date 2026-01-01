С января 2026-го в Даугавпилсе меняются правила платных парковок
С 1 января 2026 года в Даугавпилсе вводится единая тарифная зона для платных парковок: минимальная плата составит 50 центов, а часовая ставка — один евро.
До настоящего времени автопарковки, которыми управляет муниципальное Daugavpils satiksme, были разделены на две зоны. Плата составляла 55 или 70 центов в час в зависимости от зоны, минимальная плата — 25 центов. Основные изменения с 2026 года предусматривают введение единой тарифной зоны вместо действующего зонирования AD/BD. В дальнейшем платные автопарковки будут работать по будням с 8:00 до 18:00, а по субботам — с 8:00 до 16:00. По воскресеньям и в праздничные дни парковками можно будет пользоваться бесплатно.
Минимальная плата составит 50 центов. Единая почасовая ставка — один евро в час. Месячный абонемент для любой платной парковки будет стоить 30 евро.
В случае нарушения будет начислен штраф за просрочку платежа в размере 30 евро. Если оплата будет произведена в течение 14 дней с момента получения уведомления, сумма будет уменьшена на 50%.
В ситуациях, когда транспортное средство занимает более одного парковочного места, необходимо будет оплачивать каждое занятое место.
Для получения бесплатных разрешений в дальнейшем будет установлена плата за изготовление в размере трех евро, согласно утвержденному прейскуранту платных автопарковок. Подать заявку на получение бесплатного разрешения можно с 1 января. Бесплатное разрешение выдается сроком до 12 месяцев. В Daugavpils satiksme подчеркивают, что изменения вводятся для обеспечения более понятной и эффективной системы управления автопарковками. Во вторник на пресс-конференции член правления Daugavavpils satiksme Артис Друвиниекс, комментируя повышение платы, заявил, что улицы в центре города достаточно загружены и «используются не в соответствии с правилами». Введение единой тарифной зоны принято потому, что площадь парковок недостаточно велика для разделения на две зоны.