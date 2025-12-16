Утверждены даты начала, окончания и каникул на 2026/2027 учебный год в Латвии

Как и прежде, образовательные учреждения имеют право самостоятельно решать о предоставлении одной недели дополнительных каникул для учеников 1 класса во втором семестре. Также в правилах предусмотрено, что в случае непредвиденных обстоятельств, когда в течение хотя бы одной недели невозможно полноценно обеспечить учебный процесс, руководитель образовательного учреждения, согласовав с учредителем, может принять решение о продлении учебного года для 1–8 и 10–11 классов.