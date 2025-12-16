Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 13:16
Утверждены даты начала, окончания и каникул на 2026/2027 учебный год в Латвии
16 декабря 2025 года правительство утвердило подготовленный Министерством образования и науки проект постановления о датах начала и окончания учебного года, а также о каникулах на 2026/2027 учебный год.
Учебный год в школах Латвии начнется 1 сентября 2026 года.
- Для учащихся 1–8 и 10–11 классов учебный год завершится 31 мая 2027 года.
- Для 9-х классов — 11 июня 2027 года.
- Для выпускников 12-х классов — 18 июня 2027 года.
Учебный год разделен на два семестра:
- Первый семестр продлится с 1 сентября по 18 декабря 2026 года.
- Второй семестр для 1–8 и 10–11 классов — с 4 января по 31 мая 2027 года.
- Для 9-х классов второй семестр — с 4 января по 11 июня 2027 года.
- Для 12-х классов второй семестр — с 4 января по 18 июня 2027 года.
Каникулы в течение учебного года:
- Осенние: с 19 по 23 октября 2026 года.
- Зимние: с 21 декабря 2026 года по 1 января 2027 года.
- Весенние: с 8 по 12 марта 2027 года.
- Летние: для 1–8 и 10–11 классов — с 1 июня по 31 августа 2027 года.
Как и прежде, образовательные учреждения имеют право самостоятельно решать о предоставлении одной недели дополнительных каникул для учеников 1 класса во втором семестре. Также в правилах предусмотрено, что в случае непредвиденных обстоятельств, когда в течение хотя бы одной недели невозможно полноценно обеспечить учебный процесс, руководитель образовательного учреждения, согласовав с учредителем, может принять решение о продлении учебного года для 1–8 и 10–11 классов.