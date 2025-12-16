Иногда они возвращаются: сколько ремигрантов счастливы в Латвии после жизни за границей?

Главными мотивами возвращения оказались семья и родные: 52 % участников опроса назвали желание жить в Латвии и быть рядом с близкими. Для 22 % решение вернуться было связано с желанием, чтобы дети учились в латвийских школах. Каждый пятый респондент упомянул рост стоимости жизни за границей, при этом отмечая, что уровень жизни в Латвии улучшился. А 11 % вернулись из-за работы.