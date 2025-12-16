Иногда они возвращаются: сколько ремигрантов счастливы в Латвии после жизни за границей?
Почти семь из десяти людей, вернувшихся в Латвию после долгой жизни за границей, чувствуют себя здесь счастливыми. Новое исследование Рижского планировочного региона показывает, что для многих возвращение — это не только возможность быть рядом с семьей, но и шанс жить в стране, где они хотят воспитывать детей и строить карьеру.
После нескольких лет жизни за границей многие ремигранты решают вернуться домой. Опрос, проведённый Рижским планировочным регионом этой осенью, показал: 70 % вернувшихся в Латвию ощущают себя счастливыми. При этом половина респондентов отметила, что хотела бы видеть больше поддержки со стороны государства и местных властей в процессе переезда.
Главными мотивами возвращения оказались семья и родные: 52 % участников опроса назвали желание жить в Латвии и быть рядом с близкими. Для 22 % решение вернуться было связано с желанием, чтобы дети учились в латвийских школах. Каждый пятый респондент упомянул рост стоимости жизни за границей, при этом отмечая, что уровень жизни в Латвии улучшился. А 11 % вернулись из-за работы.
Большинство респондентов довольны процессом адаптации: 66 % оценили свой опыт положительно, 59 % отметили, что обустроиться было легко. Тем не менее 29 % сталкивались с трудностями, а 15 % признались, что после возвращения им сложно было почувствовать себя частью общества.
С трудоустройством у ремигрантов тоже разные истории: половина нашла работу в течение трёх месяцев после возвращения, 16 % — в течение полугода. Однако ещё 16 % не смогли найти работу больше шести месяцев, а столько же не искали её вовсе.
Не меньше внимания уделялось образованию и здравоохранению. 57 % родителей выразили удовлетворение качеством школ и детских садов, а 42 % респондентов считают, что доступ к медицинским услугам лучше, чем в стране проживания за границей. При этом 27 % считают, что уровень здравоохранения ниже.