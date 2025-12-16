Мошенники продвигают фальшивый сайт SEB через рекламу в поиске Google
Мошенники используют рекламу в Google для продвижения поддельного сайта интернет-банка SEB, предупреждает банк. Фальшивая страница визуально копирует оригинал, но имеет другой адрес и позволяет украсть данные клиентов.
SEB banka предупреждает клиентов о поддельном сайте его интернет-банка, спонсируемом мошенниками в поиске Google. Мошенники используют проспонсированные ссылки в поиске Google, чтобы перенаправлять клиентов на поддельный сайт интернет-банка SEB banka,
визуально похожий на настоящий сайт, однако отличается его адрес, а в некоторых разделах размещен текст на литовском языке.
Заходя на поддельный сайт, клиент передает свои данные мошенникам, которые, получив доступ к интернет-банку, могут совершать перечисления с его счетов.
SEB banka призывает клиентов тщательно проверять перед вводом своих данных адрес интернет-банка, самим вводить полный адрес ibanka.lv или использовать кнопку интернет-банка на главном сайте банка www.seb.lv.
В SEB banka отметили, что банк сообщает о каждом поддельном сайте, и они блокируются, однако мошенники продолжают создавать новые.
По объему активов SEB banka является вторым по величине банком в Латвии.