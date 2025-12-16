ВИДЕО: в Подмосковье подросток устроил резню в школе - погиб один ученик, ранен охранник
Утром во вторник, 16 декабря, в школе поселка Горки-2 в Московской области произошло нападение с применением холодного оружия. 15-летний ученик этой школы в маске вошел в здание с ножом и перцовым баллончиком.
В результате нападения погиб 10-летний ученик четвертого класса. Также ранения получили еще несколько человек, включая охранника, который пытался остановить нападавшего, но получил струю перцового баллончика в лицо. По информации из источников, подросток снимал свои действия на телефон и даже сделал селфи на фоне тела погибшего ребенка.
После начала атаки в школе была организована экстренная эвакуация. Дети выбегали из здания без верхней одежды, часть из них укрылась в подъезде ближайшего дома. На месте работали экстренные службы и медики.
Нападавший взял в заложники как минимум одного ученика и забаррикадировался в кабинете. С подростком велись переговоры. Около 10:30 по местному времени правоохранительные органы провели операцию по задержанию — школьник был обезврежен и доставлен в полицию. Заложник, по предварительным данным, не пострадал. По данным СМИ, до инцидента у преподавателей не было проблем с этим учеником. Мотивы нападения пока не раскрываются. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.
«Осторожно, Москва» пишет, что нападавшим был ученик 9-Б класса этой же школы — Успенской СОШ в поселке Горки-2. Его жертвой стал ученик 4-Д класса.
РосСМИ также распространяют видео, на котором, по их утверждению, видно рыдающую мать мальчика из четвертого класса, который был убит во время нападения. На кадрах видно, как родительница бежит к зданию школы в слезах. Как утверждает Shot, женщина сначала искала ребенка среди раненых и эвакуированных учеников. Затем ей сказали о трагедии с мальчиком.
Буквально накануне, 15 декабря, в Санкт-Петербурга подросток напал с ножом на учителя, после чего ранил себя. Пострадали 29-летняя учительница математики и двое учеников. Причиной нападения могло быть нежелание подростка ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мама, работающая учителем в этой же школе.