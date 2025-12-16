ВИДЕО: в Подмосковье подросток устроил резню в школе - погиб один ученик, ранен охранник
фото: Скриншот видео
Нападавший на некоторое время закрылся в одном из кабинетов, после чего был задержан правоохранителями.
Утром во вторник, 16 декабря, в школе поселка Горки-2 в Московской области произошло нападение с применением холодного оружия. 15-летний ученик этой школы в маске вошел в здание с ножом и перцовым баллончиком.

В результате нападения погиб 10-летний ученик четвертого класса. Также ранения получили еще несколько человек, включая охранника, который пытался остановить нападавшего, но получил струю перцового баллончика в лицо. По информации из источников, подросток снимал свои действия на телефон и даже сделал селфи на фоне тела погибшего ребенка.

После начала атаки в школе была организована экстренная эвакуация. Дети выбегали из здания без верхней одежды, часть из них укрылась в подъезде ближайшего дома. На месте работали экстренные службы и медики.

Нападавший взял в заложники как минимум одного ученика и забаррикадировался в кабинете. С подростком велись переговоры. Около 10:30 по местному времени правоохранительные органы провели операцию по задержанию — школьник был обезврежен и доставлен в полицию. Заложник, по предварительным данным, не пострадал. По данным СМИ, до инцидента у преподавателей не было проблем с этим учеником. Мотивы нападения пока не раскрываются. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.

РосСМИ также распространяют видео, на котором, по их утверждению, видно рыдающую мать мальчика из четвертого класса, который был убит во время нападения. На кадрах видно, как родительница бежит к зданию школы в слезах. Как утверждает Shot, женщина сначала искала ребенка среди раненых и эвакуированных учеников. Затем ей сказали о трагедии с мальчиком.

Буквально накануне, 15 декабря, в Санкт-Петербурга подросток напал с ножом на учителя, после чего ранил себя. Пострадали 29-летняя учительница математики и двое учеников. Причиной нападения могло быть нежелание подростка ходить на дополнительные занятия по математике, на которые его записала мама, работающая учителем в этой же школе.

