ВИДЕО: в Подмосковье подросток устроил резню в школе - погиб один ученик, ранен охранник

Нападавший взял в заложники как минимум одного ученика и забаррикадировался в кабинете. С подростком велись переговоры. Около 10:30 по местному времени правоохранительные органы провели операцию по задержанию — школьник был обезврежен и доставлен в полицию. Заложник, по предварительным данным, не пострадал. По данным СМИ, до инцидента у преподавателей не было проблем с этим учеником. Мотивы нападения пока не раскрываются. Информация о состоянии остальных пострадавших уточняется.