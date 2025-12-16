"Это единственное, что может нас спасти": эксперт оценил уровень киберугроз в Латвии
Угроза киберинцидентов в Латвии в этом году выросла до небывало высокого уровня, сказала в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении руководитель учреждения по предотвращению инцидентов в сфере безопасности информационных технологий Cert.lv Байба Кашкина.
"Уровень угроз - самый высокий, который нам когда-либо приходилось наблюдать", - отметила Кашкина, ссылаясь на данные за 11 месяцев этого года. По ее словам, рост уровня угроз в основном обусловлен различными мошенническими кампаниями.
Руководитель Cert.lv сообщила, что активность киберугроз не была равномерной на протяжении всего года - были периоды повышенной активности и более спокойные периоды. В целом количество киберугроз в этом году примерно на 13% больше, чем в прошлом, а количество случаев мошенничества увеличилось на 30-35%.
По прогнозам Кашкиной, в ближайшее время больших изменений в уровне киберугроз ожидать не стоит, так как благосостояние людей постепенно растет, и это представляет интерес для кибермошенников. "Поэтому единственное, что может нас спасти, - это образованность и критическое мышление", - отметила руководитель Cert.lv.