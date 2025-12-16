"Это единственное, что может нас спасти": эксперт оценил уровень киберугроз в Латвии

Руководитель Cert.lv сообщила, что активность киберугроз не была равномерной на протяжении всего года - были периоды повышенной активности и более спокойные периоды. В целом количество киберугроз в этом году примерно на 13% больше, чем в прошлом, а количество случаев мошенничества увеличилось на 30-35%.