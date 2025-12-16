Иллюстративное фото.
Сегодня 09:42
Смертельное ДТП в Цирмской волости: начат уголовный процесс
В понедельник утром на Резекненском шоссе (A12) в Цирмской волости Лудзенского края погибла женщина-пешеход. По факту трагедии начат уголовный процесс.
В понедельник в Цирмской волости Лудзенского края в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) погибла женщина-пешеход, сообщили в Государственной полиции. ДТП произошло в 08:09 на Резекненском шоссе (A12). По факту гибели женщины начат уголовный процесс.
За прошедшие сутки в стране зарегистрировано 147 ДТП, в авариях пострадали восемь человек. За различные нарушения правил дорожного движения полиция составила 424 протокола, в том числе 133 за превышение скорости и два за агрессивное вождение.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты два административных и шесть уголовных процессов, а за управление транспортным средством под воздействием наркотических веществ - один уголовный процесс.