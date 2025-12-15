Освобождение от службы в армии из-за незнания госязыка - в Эстонии начинают понимать, что здесь что-то не так
Канцлер права Эстонии Юлле Мадизе поддержала позицию президента Алара Кариса о неконституционности освобождения призывников от службы из-за недостаточного знания эстонского языка.
По оценке канцлера права Эстонии Юлле Мадизе, освобождение призывников от воинской службы из-за недостаточного владения эстонским языком противоречит конституции Эстонской Республики, пишет Postimees. Канцлер права согласилась с мнением президента Алара Кариса. По ее словам, принятая Рийгикогу поправка к Закону о службе в Силах обороны (KVTS), согласно которой на срочную службу в дальнейшем не будут призывать призывников, чье владение эстонским языком не соответствует уровню B1, противоречит конституции.
Канцлер права ответила на обращение, в котором указывалось на возможное неравное отношение. По мнению Мадизе, это замечание обосновано. «Таким образом, призывники, недостаточно владеющие эстонским языком, получают необоснованные преимущества», — отметила канцлер права.
Мадизе написала, что на эту же проблему ранее указывал и президент Алар Карис. «По оценке президента, поправка к Закону о службе в Силах обороны нарушает принцип равного обращения, закрепленный в статье 12 конституции. Президент не провозгласил закон и отправил его в Рийгикогу на повторное обсуждение и принятие решения, основываясь на статье 107 конституции».