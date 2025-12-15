Освобождение от службы в армии из-за незнания госязыка - в Эстонии начинают понимать, что здесь что-то не так

Мадизе написала, что на эту же проблему ранее указывал и президент Алар Карис. «По оценке президента, поправка к Закону о службе в Силах обороны нарушает принцип равного обращения, закрепленный в статье 12 конституции. Президент не провозгласил закон и отправил его в Рийгикогу на повторное обсуждение и принятие решения, основываясь на статье 107 конституции».