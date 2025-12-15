Главные часы Риги вернулись: на башне Святого Петра снова точное время

В дальнейшем к новому механизму можно будет подключить также колокольный бой каждый час или полчаса, однако для этого нужны дополнительные средства, которые планируется привлечь через пожертвования. Установить в башне настоящий колокол для отбивания часов сейчас не позволяет конструкция: существующие люки слишком узкие. Поэтому ищут альтернативные решения, которые сохранят аутентичное звучание колокола.