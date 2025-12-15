Главные часы Риги вернулись: на башне Святого Петра снова точное время
В церкви Святого Петра в Риге торжественно открыли восстановленные башенные часы, сообщили агентству LETA в фонде церкви Святого Петра.
Работы по восстановлению выполнил один из наиболее известных немецких производителей часов совместно с местными мастерами, а финансирование обеспечили пожертвования. Новый механизм показывает точное время на всех четырех циферблатах башни, используя европейский сигнал времени: приемная антенна получает его и передает на четыре отдельных механизма.
В дальнейшем к новому механизму можно будет подключить также колокольный бой каждый час или полчаса, однако для этого нужны дополнительные средства, которые планируется привлечь через пожертвования. Установить в башне настоящий колокол для отбивания часов сейчас не позволяет конструкция: существующие люки слишком узкие. Поэтому ищут альтернативные решения, которые сохранят аутентичное звучание колокола.
Часы церкви Святого Петра были первым публичным указателем времени в Риге. Вместе с часами в определенные часы звучал «рабочий звон» — звуковой сигнал, который по всему городу объявлял начало и конец рабочего дня и был важным элементом общественного порядка.
История часов тесно связана с судьбой храма, отмечают в фонде. В 1941 году во время войны механизм часов вместе с церковными колоколами был уничтожен. В советские годы на его месте установили механизм, изготовленный на Армянском часовом комбинате, у которого позже возникали различные технические проблемы.
Советский механизм планируется отреставрировать и после восстановления помещений башни выставить для осмотра. Его дополнят небольшим циферблатом, чтобы посетители могли понять принцип работы.
Церковь Святого Петра — самая высокая церковь Риги, значимый памятник готической архитектуры XIII века государственного значения и «колыбель» Реформации не только в Латвии, но и во всей Ливонии. До 2022 года церковью управляла Рижская дума. В марте 2022 года Сейм принял специальный закон «О Рижской церкви Святого Петра», передав храм историческому владельцу — фонду Латвийской евангелическо-лютеранской церкви и Немецкой общины Святого Петра. Сейчас в церкви идут масштабные работы по восстановлению.