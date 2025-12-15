Пенсии из Украины, Беларуси и России: названы суммы и срок выплат

Договор между Латвийской Республикой и Украиной о сотрудничестве в сфере социальной безопасности действует с 11 июня 1999 года. Договор между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь о сотрудничестве в сфере социальной безопасности действует с 28 сентября 2010 года. Договор между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности действует с 19 января 2011 года.