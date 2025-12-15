Пенсии из Украины, Беларуси и России: названы суммы и срок выплат
Государственное агентство социального страхования (VSAA) выплатит пенсии Украины, Республики Беларусь и Российской Федерации за четвертый квартал проживающим в Латвии пенсионерам из Украины, Беларуси и России до 18 декабря, сообщает VSAA.
Пенсии Украины через VSAA получат 406 проживающих в Латвии человек. Для их выплаты из Пенсионного фонда Украины получено 107,5 тысячи евро. В свою очередь, пенсии Беларуси VSAA выплатит 6231 проживающему в Латвии лицу — компетентный орган Беларуси перечислил на эти цели 376,6 тысячи евро. Пенсии Российской Федерации через VSAA получат 9233 проживающих в Латвии человека. Для их выплаты из Пенсионного и фонда социального страхования РФ получено 4,1 миллиона евро.
Договор между Латвийской Республикой и Украиной о сотрудничестве в сфере социальной безопасности действует с 11 июня 1999 года. Договор между Латвийской Республикой и Республикой Беларусь о сотрудничестве в сфере социальной безопасности действует с 28 сентября 2010 года. Договор между Латвийской Республикой и Российской Федерацией о сотрудничестве в сфере социальной безопасности действует с 19 января 2011 года.