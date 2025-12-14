Ринкевич осуждает нападение в Сиднее во время празднования Хануки
Президент Латвии выразил солидарность с Австралией и еврейской общиной.
Ринкевич осуждает нападение в Сиднее во время празднования Хануки

LETA / Otkrito.lv

Президент Латвии Эдгар Ринкевич осудил нападение на празднование Хануки в Сиднее, выразив солидарность с Австралией и еврейской общиной и соболезнования семьям погибших.

«Осуждаю варварское нападение в Сиднее во время празднования Хануки. Латвия солидарна с Австралией и еврейской общиной во всем мире в этот трудный момент. Выражаю глубокие соболезнования семьям и друзьям погибших, желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — заявил Ринкевич в социальных сетях.

Как уже сообщалось, в Австралии, на пляже Бонди в Сиднее, в воскресенье два нападавших открыли стрельбу по мероприятию, посвященному еврейскому празднику Ханука, в результате чего погибли 11 человек и 27 получили ранения.

Полицейские открыли огонь по нападавшим, одного из них застрелив, а второго ранив. Раненый нападавший находится в критическом состоянии. Полиция задержала его. В перестрелке с нападавшими были ранены двое полицейских. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили автомобиль, в котором находились самодельные взрывные устройства. Автомобиль связан с застреленным нападавшим.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз в телевизионном обращении заявил, что «это целенаправленное нападение на австралийских евреев в первый день Хануки, который должен был стать днем радости, праздником веры, — акт зла, антисемитизма и терроризма, который затронул сердце нашей нации». 

«Нападение на австралийских евреев — это нападение на каждого австралийца», — подчеркнул Албаниз.

Президент Израиля Ицхак Герцог назвал произошедшее «жестоким нападением на евреев» и призвал усилить борьбу с антисемитизмом в Австралии. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен написала на платформе X, что «Европа вместе с Австралией и еврейскими общинами во всем мире». «Мы едины против насилия, антисемитизма и ненависти», — подчеркнула она.

Мероприятие по празднованию Хануки «Ханука у моря» на пляже Бонди проводится ежегодно.

