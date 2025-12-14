Ринкевич осуждает нападение в Сиднее во время празднования Хануки

Полицейские открыли огонь по нападавшим, одного из них застрелив, а второго ранив. Раненый нападавший находится в критическом состоянии. Полиция задержала его. В перестрелке с нападавшими были ранены двое полицейских. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили автомобиль, в котором находились самодельные взрывные устройства. Автомобиль связан с застреленным нападавшим.