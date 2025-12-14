Кому в Латвии закрутят гайки по визам и ВНЖ, а кому станет проще: МВД меняет список стран
Министерство внутренних дел (МВД) подготовило поправки к правилам, которые предусматривают введение дополнительной проверки при выдаче шенгенских виз и видов на жительство гражданам Таджикистана. В то же время предлагается отказаться от дополнительных проверок для граждан ряда других стран.
МВД отмечает, что правила устанавливают перечень стран, граждане которых подлежат дополнительной проверке при выдаче визы или вида на жительство. Правила также предусматривают, что Служба государственной безопасности в сотрудничестве с Бюро по защите Сатверсме не реже чем в три года пересматривают список стран, приложенный к правилам, и информируют министра внутренних дел о необходимости изменений.
Обосновывая необходимость дополнительной проверки граждан Таджикистана, МВД отмечает, что по сравнению с ситуацией, когда список пересматривался в последний раз, в Таджикистане выявлены повышенные террористические риски в связи с деятельностью и влиянием террористической организации "Исламское государство - Провинция Хорасан". Граждане этой страны подвержены высокому риску радикализации с возможностью участия в террористической деятельности, о чем свидетельствуют случаи, выявленные в других странах Европы, пояснили в МВД.
В июле этого года Европейский союз (ЕС) принял более благоприятные правила выдачи шенгенских виз для Индонезии.
ЕС также применил особо благоприятный визовый режим для стран Персидского залива, включая Бахрейн, Катар, Кувейт и Оман, и начал переговоры о возможности введения безвизового въезда для этих стран.
В то же время, оценив информацию о проверках, проведенных в 2023-2025 годах, МВД пришло к выводу, что граждане Нигерии в основном обращаются за туристическими или долгосрочными визами, а также за видом на жительство. Существенных рисков при проверках граждан Нигерии выявлено не было.