Кому в Латвии закрутят гайки по визам и ВНЖ, а кому станет проще: МВД меняет список стран

МВД отмечает, что правила устанавливают перечень стран, граждане которых подлежат дополнительной проверке при выдаче визы или вида на жительство. Правила также предусматривают, что Служба государственной безопасности в сотрудничестве с Бюро по защите Сатверсме не реже чем в три года пересматривают список стран, приложенный к правилам, и информируют министра внутренних дел о необходимости изменений.