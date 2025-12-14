Два пожара в жилых домах Риги за сутки - спасены и эвакуированы десятки людей
В Риге в субботу, 13 декабря, произошли два пожара в пятиэтажных жилых домах: спасены более десятка человек, десятки эвакуированы.
В субботу, 13 декабря, в двух пятиэтажных жилых домах в Риге произошли пожары, сообщили в Государственной пожарно-спасательной службе (ГПСС).
В пятиэтажном жилом доме на проспекте Бируты Баумане в Риге произошел пожар в одной из квартир на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли из соседней квартиры двух человек, которые были переданы медикам, а еще 30 человек были эвакуированы из здания до прибытия ГПСС.
Также в субботу пожар вспыхнул в квартире в другом пятиэтажном жилом доме на улице Пелну. Пожарные спасли 14 человек из задымленного помещения с помощью спасательных масок, еще трое эвакуировались из здания самостоятельно.
В субботу на территории деревообрабатывающего предприятия в Коценской волости Валмиерского края загорелся бункер для щепы и опилок площадью 30 квадратных метров. Прилегающее здание было защищено от огня.
Всего за минувшие сутки в ГПСС поступило 50 вызовов, из них 15 - на пожаротушение, 24 - на спасательные работы и 11 вызовов были ложными.