Два пожара в жилых домах Риги за сутки - спасены и эвакуированы десятки людей

В пятиэтажном жилом доме на проспекте Бируты Баумане в Риге произошел пожар в одной из квартир на площади 50 квадратных метров. Пожарные спасли из соседней квартиры двух человек, которые были переданы медикам, а еще 30 человек были эвакуированы из здания до прибытия ГПСС.