Снег и лед парализовали движение на главных дорогах Латвии
Из-за снега и гололёда движение по главным и региональным дорогам Латвии осложнено: задействовано более сотни единиц зимней техники, однако на ключевых трассах сохраняются трудные условия.
Заснеженные участки дорог расчищаются и посыпаются противогололедными материалами. Задействовано 142 единицы зимней техники.
На главных государственных дорогах сложные условия движения наблюдаются на Таллиннском шоссе (A1), на Видземском шоссе (A2), на Валмиерском шоссе (A3), на Рижской объездной дороге от Саласпилса до Балтэзерса (A4), на Рижской объездной дороге от Саласпилса до Бабите (A5), на Даугавпилсском шоссе (A6), на Баускском шоссе (A7) от Риги до Дзимтмисы и на Елгавском шоссе (A8).
Сложные условия движения также на Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Апшупского перекрестка и от Мазблидене до Цицере, на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, на Резекненском шоссе (A12), на дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (A13), на Даугавпилсской объездной дороге (A14), на Резекненской объездной дороге (A15) и на региональной дороге Тинужи-Кокнесе (P80).
По региональным дорогам сложно ездить по всей Латвии, за исключением окрестностей Лиепаи.