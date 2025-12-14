Снег и лед парализовали движение на главных дорогах Латвии

Сложные условия движения также на Лиепайском шоссе (A9) от Риги до Апшупского перекрестка и от Мазблидене до Цицере, на Вентспилсском шоссе (A10) от Риги до Кудры и от Стразде до Вентспилса, на Резекненском шоссе (A12), на дороге Гребнево-Резекне-Даугавпилс-Медуми (A13), на Даугавпилсской объездной дороге (A14), на Резекненской объездной дороге (A15) и на региональной дороге Тинужи-Кокнесе (P80).