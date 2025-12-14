В воскресенье в Латвии ожидаются небольшие осадки

В воскресенье в восточной Латвии ожидается, помимо прочего, снег и мокрый снег, а на западе преимущественно пройдут дожди. Ветер будет слабым, но во второй половине дня он сменит направление с юго-западного на западное и усилится до умеренно сильного вдоль побережья. Температура поднимется до +2…+7 градусов, но в восточных регионах она останется в пределах +1…-2 градусов.