Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:10
В воскресенье в Латвии ожидаются небольшие осадки
По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, в воскресенье во многих районах Латвии ожидаются небольшие осадки.
В воскресенье в восточной Латвии ожидается, помимо прочего, снег и мокрый снег, а на западе преимущественно пройдут дожди. Ветер будет слабым, но во второй половине дня он сменит направление с юго-западного на западное и усилится до умеренно сильного вдоль побережья. Температура поднимется до +2…+7 градусов, но в восточных регионах она останется в пределах +1…-2 градусов.
В Риге сегодня будет облачно, местами возможны небольшие осадки – мокрый снег, дождь, а также возможна оттепель в утренние часы. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер, а температура воздуха поднимется до +2…+3 градусов.