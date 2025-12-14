В Бауске школьник напал на одноклассника и стал его душить: пострадавший оказался в больнице
В школе Бауски 13-летний ученик напал на одноклассника, которого с травмами доставили в больницу. Инцидент вызвал обеспокоенность родителей и дискуссию о безопасности детей в школах.
В пятницу, 5 декабря, в Бауской 2-й средней школе произошел серьезный инцидент. 13-летний ученик напал на своего одноклассника, в результате чего пострадавшего с травмами пришлось доставить в больницу, сообщает Bauskas Dzīve.
По словам родителей и очевидцев, нападение произошло в раздевалке спортивного зала. Подросток, который занимается боевыми видами спорта, повалил другого мальчика и начал его душить. Присутствующие не смогли сразу остановить нападавшего. Потерпевший потерял сознание, упал, ударился головой о шкафчики и получил травмы. Школьная медсестра не смогла оказать полноценную помощь, поэтому ребенка на машине скорой помощи доставили в больницу в Елгаве.
Родители учеников назвали случившееся беспрецедентным случаем и потребовали разъяснений от самоуправления, задаваясь вопросами о безопасности детей в школе и о том, возбуждено ли дело в полиции.
Ответы муниципальных властей журналистам оказались достаточно формальными. Руководитель департамента образования Айя Сприньке сообщила, что школе были выполнены все предусмотренные действия: оказана первая помощь, вызваны медики, проинформированы родители и законные представители, а также уведомлена Государственная полиция. Школа сотрудничает с полицией, однако информации о возбуждении дела на данный момент нет.
В настоящее время в школе работает команда поддержки, рассматривается вопрос о возможных ограничениях для нападавшего ученика — в том числе о временном ограничении его передвижения или переводе на другой формат обучения. Решение пока не принято. Председатель Бауской краевой думы Айварс Мачекс призвал «не драматизировать произошедшее».
Ранее сообщалось, что в Латвии фиксируется стремительный рост детской агрессии — она становится нормой в школах и садах. О причинах этого явления рассказал руководитель Латвийского фонда поддержки детей и радиоведущий Каспар Маркшевиц.