Откуда в латвийских детях столько агрессии? Ответ не понравится многим родителям
В Латвии фиксируется стремительный рост детской агрессии — она становится нормой в школах и садах. О причинах этого явления в эфире TV24 рассказал руководитель Латвийского фонда поддержки детей и радиоведущий Каспар Маркшевиц.
В Латвии стремительно растет агрессия среди детей. По его словам Каспара Маркшевица, причины скрываются в тяжелом положении латвийских семей.
Большинство родителей вынуждены проводить на работе очень много времени. Домой они приходят уставшими и эмоционально истощенными, поэтому не могут уделить детям столько внимания, сколько им нужно. Отсутствие общения и эмоциональной поддержки приводит к тому, что дети накапливают внутреннее напряжение, которое проявляется в агрессии. "Мы пытаемся выжить, у нас нет времени проводить качественное время со своими детьми. Причина в той ситуации, которую мы видим: у нас не очень достойная оплата труда, мы живем от зарплаты до зарплаты, платежи достаточно большие", — объяснил Маркшевиц.
Маркшевиц отметил, что финансовое давление играет огромную роль. Многие семьи еле сводят концы с концами, переживая из-за счетов и нестабильности. В такой ситуации родителям трудно сохранять эмоциональное спокойствие и создавать детям спокойную, поддерживающую среду.
По словам Маркшевица, часть общества живет относительно благополучно и не замечает реальных трудностей других людей. Однако, общаясь с жителями регионов, он видит, что многие не могут позволить себе даже посещение культурных событий, не говоря уже о дополнительных возможностях для детей. Это неравенство только увеличивает напряжение в семьях.