Откуда в латвийских детях столько агрессии? Ответ не понравится многим родителям

Большинство родителей вынуждены проводить на работе очень много времени. Домой они приходят уставшими и эмоционально истощенными, поэтому не могут уделить детям столько внимания, сколько им нужно. Отсутствие общения и эмоциональной поддержки приводит к тому, что дети накапливают внутреннее напряжение, которое проявляется в агрессии. "Мы пытаемся выжить, у нас нет времени проводить качественное время со своими детьми. Причина в той ситуации, которую мы видим: у нас не очень достойная оплата труда, мы живем от зарплаты до зарплаты, платежи достаточно большие", — объяснил Маркшевиц.