Полиция Валмиеры получила новое техническое оснащение

Как сообщает самоуправление, электромотор надёжно удерживает лодку на месте, и она останется в заданной позиции как при волнах, так и при сильном ветре — электромотор работает как якорь. В местах, где лодке необходимо подплыть для проведения проверок, например осмотра сетей, лодка будет устойчивой. Тепловизор облегчит работу в тёмное время суток, а также в местах с ограниченной видимостью.