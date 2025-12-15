Полиция Валмиеры получила новое техническое оснащение
фото: LETA
Полиция Валмиеры получила новое техническое оснащение

Чтобы инспекторы муниципальной полиции Валмиерского края могли эффективнее осуществлять контроль за водоёмами, для служебных нужд муниципальной полиции приобретены электромотор для лодки и тепловизор.

Оснащение лодки

Как сообщает самоуправление, электромотор надёжно удерживает лодку на месте, и она останется в заданной позиции как при волнах, так и при сильном ветре — электромотор работает как якорь. В местах, где лодке необходимо подплыть для проведения проверок, например осмотра сетей, лодка будет устойчивой. Тепловизор облегчит работу в тёмное время суток, а также в местах с ограниченной видимостью.

Оборудование приобретено в рамках проекта Государственного рыбного фонда № 25-00-S0ZF03-000028 «Приобретение необходимого оборудования для охраны рыбных ресурсов в Валмиерском крае в 2025 году, этап II». Общая стоимость проекта составляет 9884,99 евро (включая НДС), из них 8796,99 евро финансирует Государственный рыбный фонд, а 1088,00 евро — самоуправление.

