Латвия оказалась в первой десятке стран ЕС, принявших наибольшее число украинских беженцев

По состоянию на 31 октября 2025 года граждане Украины составляли более 98,4 процента всех получателей временной защиты в ЕС. Взрослые женщины составляли 43,8 процента получателей. Несовершеннолетние — почти треть, или 30,8 процента, тогда как взрослые мужчины составляли немногим более четверти от общего числа — 25,5 процента.